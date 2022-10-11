دي خيا يكشف موقفه من الرحيل عن مانشستر يونايتد

كشف الإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موقفه من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، بعد اهتمام ناديي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد لضمه، خاصة بعد نهاية اقتراب عقده.

وقال دي خيا في تصريحات لشبكة «BT Sport» الإنجليزية إنه يركز بشدة في الوقت الحالي على مباريات المان يونايتد ورغبته في مساعدة الفريق بقدر ما يستطع.

وأضاف:" أود أن أبقى هنا لسنوات أخرى، دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، ولكنني أود أن أؤكد أنني سعيد هنا".

ويمتلك دي خيا عقدًا مع مانشستر يونايتد، ينتهي في 30 يونيو 2023، من العام المُقبل مع خيار التمديد لعام آخر. لكن مانشستر يونايتد لم يدخل في أي مفاوضات مع حارس مرماه الإسباني من أجل تفعيل بند التجديد حتى 2024، وذلك بسبب راتبه المرتفع.

وأبدى فريقي يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، اهتمامها بالتعاقد مع دي خيا، إذ يراقبان النادي موقف الحارس الإسباني من أجل اضمه بالمجان في الصيف المُقبل.