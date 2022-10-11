جامعة حلوان تنظم احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور أسامة قابيل وماهر إسماعيل

نظمت جامعة حلوان افتتحها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، هي احتفالية المولد النبوي التي نظمهتا أسرة من أجل مصر المركزية، بالتعاون مع إتحاد طلاب جامعة حلوان، والدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، والفنان ماهر اسماعيل.



عقدت الاحتفالية بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة كبيرة من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة بالجامعة والذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، مها عبد الرحيم امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الإشراف على تنظيم الاحتفالية من خلال الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر، ياسر الجبالي مسئول الأسرة.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلتها كلمات عن الشباب فهم عماد الوطن والأمل والقلب النابض للوطن وهم الطريق إلى المستقبل.



وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى لميلاد أعظم من عرفته البشرية رسول الله صلَّ الله عليه وسلم،مرحبًا الحضور، مؤكداً على أن هذه الاحتفالية تذكرة بأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، قائلاً لو أردنا قدوة لن نجد أفضل من سيدنا محمد في كفاحه لنشر دعوته ومساحته والعفو والمغفرة وحب الآخر والترفع عن الآباء فهو قدوة يمشي على الأرض، وأجمل شئ نذكره اليوم هو أن نتتبع سيرته ونقتدي به، في كفاحه وصبره على نشر العلم والعطاء بلا حدود بحب ولانيأس.



وأكد رئيس الجامعة على دعم الجامعة للطلاب والنشاط الطلابي لأنه المفجر الأساسي للطاقات الكامنة لهم ليس بالعلم وحده وإنما بالأنشطة التي تعمل على دعم وبناء الشخصية.



ورحب الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، برئيس الجامعة النواب والحضور الافاضل معربا عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى التي تقام في مجمع الفنون والثقافة، كما أبدى فخره بطلاب جامعة حلوان الذين حرصوا على حضور هذه الاحتفالية المميزة في هذا الحدث الاستثنائي وذلك بدعم القيادة الحكيمة وجهود المنظمين وتمنى أن تحظى هذه الاحتفالية باعجاب الجميع وبشكل يليق بطلاب ومنتسبي جامعة حلوان.



تضمنت الفاعلية كلمة توعوية للداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل " صاحب السعادة"



وأوضح خلال مشاركته فى لقاء مفتوح مع الطلاب خلال احتفالية جامعة حلوان أن دور الشباب هو الاقتداء بمن سبقوهم من الأنبياء والعلماء والأدباء، والحث على منفعة الوطن كلٌ في مكانه وتخصصه، مؤكدا أن أنبياء الله والصالحين هم المثل الأعلى والقدوة الحسنة ومن بعدهم العلماء فهم ورثة الأنبياء ليحتذي بهم الطلاب، ليكونوا لهم الدافع الحقيقي في النجاح والتفوق لخدمة أفراد مجتمعهم ووطنهم الغالي مصر.



وقال : لا يوجد لدينا ذكرى في الإسلام أعظم من ذكرى مولد الرسول ونحن نجتمع اليوم في جامعة حلوان للاحتفال بهذه الذكرى العطرة التي تأتي فضل ورحمة وفرحة لكافة المسلمين، فالنبي أرسل رحمة للعالمين، لكي يكون رسالة للعالم وخاتم الأنبياء فهو ولد في مكة المكرمة وهو محمدا ليحمد في الأرض وفي السماء.



وأوضح أن النبي قدم لنا عدد من الهدايا والرسائل التي تنير حياتنا ومنها ذكر "اللهم صلي وسلم على نبينا محمد"، والامتثال لأول رسالة من الله وهي "اقرأ" ودعوته للمسلمين ولكافة الامم بالرضا بالقضاء والقدر، والسعي لنشر قيم الحب، ودعم وتوثيق الاتصال مع الله والحفاظ على الصلاة "فأسجد واقترب"، والحفاظ على الدعاء فهو سيد الاستغفار، وأشار إلى أننا في مصر نبني الجمهورية الجديدة ولابد أن يتواكب شبابنا مع هذه التطورات الحديثة ليكون الشباب نموذج ناجح يفتخر به العالم.



كما دعا الشباب إلى التطوير المستمر وإلى الإحسان وأن يؤدي كل منا عمله ودوره على أكمل وجه وأن نعما كل ماكتبه الله علينا بالوجه الأفضل والأحسن، وأن نقوم بالعمل الذي ينفع الآخرين وأن يكون كل منا صاحب رسالة، "من سلك طريقاً يلتمس به علما سهل الله له طريقاً إلى الجنة، ويجب أن ننفق ونعطى بلا حدود من الخبرة والجهد والنفس لتحقيق النفع للمجتمع.



كذلك دعاهم الي التركيز على علمهم وأن يكونوا مصدر نفع مسلحين بالأمل، وأن يتدربوا وأن يخرجوا لسوق العمل وأن يركزوا على العلوم التطبيقية الحديثة، من أجل مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى في كافة المجالات.



وأبدع الفنان ماهر إسماعيل وفرقته في تقديم عدد من الاناشيد وفي انشودة "قمر سيدنا النبي قمر" وهو ما أثار إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معه خلال الاحتفالية، كما غنى "عظيمة يامصر"، كذلك أنشودة "ماشي في نور الله"، "لأجل النبي"، مدد يانبي.



وفي ختام فعاليات الاحتفالية تم تكريم الضيوف الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف، والفنان ماهر إسماعيل، واهدائهم درع الجامعة تقديرا لهم.