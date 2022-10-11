ندوات إرشادية وحملات مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بقرى ومراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام توعية الفلاحين والمزارعين بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة.



ولفت المحافظ، إلى ضرورة المتابعة والمرور الدوري على الأراضي الزراعية ومقابلة أصحاب الأراضي والمزارعين وعقد ندوات ارشادية وحملات للتوعية بهذا الشأن على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المخالفين منهم.



ووجه بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والقرى بعقد لقاءات واجتماعات مع رؤساء ومسؤولي الجمعيات الزراعية لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف الدكتور رضا عليوة سند وكيل وزارة الزراعية بأسيوط، أنه تم تنظيم ندوة إرشادية لمناقشة الخطة الارشادية للإدارة العامة للإرشاد حيث الندوات والمرور الميداني والمؤتمرات الجماهيرية لتوعية المزارعين بخطورة حرق مخلفات الذرة الرفيعة تزامناً مع بدء موسم حصادها.



جاء ذلك بحضور أعضاء اتحاد المجالس الارشادية الزراعية، والمهندس حمدي محمد خليل مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، والمهندس شهاب الدين احمد مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس محمد علي محمد مسؤول الإرشاد ورؤساء أقسام الإرشاد بالمراكز ورؤساء المجالس الزراعية بالمراكز وأمناء صندوق اتحاد المجالس بالمراكز.



ولفت إلى الأضرار التي يتسبب بها الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على صحة المواطنين والبيئة فضلاً عن مدى الاستفادة بالمخلفات الزراعية بتحويلها إلى كومبوست وسيلاج للحيوانات مؤكداً على عدم التهاون مع أي مزارع يقوم بحرق المخلفات على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.