جامعة العريش تنظم قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة بالشيخ زويد

نظمت جامعة العريش، اليوم الاثنين، قافلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، لتهنئة الأهالي بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور حسن عبد المنعم، وفي إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش ضمن مساهمتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال رئيس الجامعة إنها قافلة متعددة التخصصات تم تنظيمها إلى مدينة الشيخ زويد، حيث لاقت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي، الذين بدورهم أشادوا بجهود قافلة جامعة العريش.

وأكد أن جامعة العريش لا تدخر جهدا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية هذه المبادرات وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن القافلة شملت عددا كبيرا من التخصصات في مجالات: الطب البشري، والطب البيطري، والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي على مستوى قرى ومدن شمال سيناء، مؤكدا استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء، وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتحاور رئيس الجامعة مع المواطنين المترددين على مختلف العيادات الطبية بالقافلة من الرجال والسيدات والأطفال، وتابع أيضا عمليات صرف الأدوية للحالات المرضية بالمجان، كما تابع الندوات التثقيفية والتوعوية التي تتم على هامش القافلة لتوعية المواطنين بالعديد من التحديات المجتمعية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة، وتنفيذا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية "مصر 2030".