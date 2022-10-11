قالت الفنانة نادية شكري، إن مسرحية العيال كبرت حققت نجاحا كبيرا بسبب تواجد كم كبير من النجوم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يُقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، عبر شاشة "الحياة"، أن شخصية "سوسو" التي قدمتها في المسرحية حققت نجاحا بفضل الدعم الذي حظيت به من زملائها في العمل.

وأشارت إلى أن هذا الدور لا يزال يحظى بتفاعل مع الجمهور، ومنحها شهرة كبيرة.

في شأن آخر، روت نادية أن خلافا كبيرا وقع مع والدها بسبب زواجي من الفنان الراحل سامي العدل بالرغم من الصداقة العائلية بينهما، لكن الرفض كان سببه ما أسمتها "شقاوة" العدل.

ولفتت إلى أنها أصرت على الزواج من سامي العدل، ثم حدث الصلح مع والدها خلال مسرحية العيال كبرت .

وتحدثت عن الفنان الراحل سعيد صالح ووصفته بأنه "تحلى بالجدعنة"، متابعة: "تعرضت لمعاكسة من أحد الحضور بمسرحية العيال كبرت وقام سعيد صالح بتوبيخه وأصر على خروجه من المسرح".

وروت أن الفنان أحمد زكي صفعها على وجهها أثناء التجهيز للعرض، وانهارت بالبكاء، لكنه داعبها "إنتي قمر وإنتي بتعيطي"، فضحكت وانتهى الأمر.