البرتغال تعتزم فرض ضريبة على أرباح العملات الرقمية

أظهر مشروع ميزانية البرتغال للعام المقبل اعتزام الحكومة فرض ضريبة على أرباح تعاملات العملات الرقمية المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام، فيما يعد تحولا رئيسيا في سياسة واحدة من أكثر الدول الأوروبية ترحيبا بالعملات الرقمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البرتغال لا تفرض حاليا ضرائب على أرباح العملات الرقمية إلا إذا جاءت نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية أو القيام بأعمال مهنية. لكن يبدو أن هذا النظام سيتغير.

وبحسب مشروع ميزانية العام الجديد المقدم إلى البرلمان، هناك بند يقضي بفرض ضريبة على الزيادة في قيمة أرصدة العملات الرقمية التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام واحد بنسبة 28% من هذه الأرباح، في حين سيتم إعفاء أرباح الأصول الرقمية التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 365 يوما.

كما يتضمن مشروع الميزانية الذي مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح قانونا ساريا، اعتبار عائد إصدار عملات رقمية جديدة وأنشطة تعدين العملات الرقمية، دخلا خاضعا للضريبة. كما تعتزم الحكومة فرض ضريبة بنسبة 10% على التحويلات المجانية للعملات الرقمية و4% على العملات التي يحصل عليها الوسطاء من تعاملات العملات الرقمية.