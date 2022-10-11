 العثور على جثتي أب وابنه جرفتهما السيول غربي الجزائر - بوابة الشروق
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العثور على جثتي أب وابنه جرفتهما السيول غربي الجزائر

الجزائر - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 12:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 12:18 م
عثر أعوان الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، على جثتي شخصين جرفتهما المياه جراء الأمطار الغزيرة غربي البلاد.

وذكرت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني أن الضحيتين كانا على متن شاحنة بعد عصر أمس، ويتعلق الأمر بأب (60 عاما) وابنه (30 عاما) جاءا من ولاية تلمسان لشراء البطاطا من حقول بلدة سيدي عبدالرحمان المجاورة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاثنين أرادا قطع وادي بوكرية بقرية الزرزور، في بلدة الرصفة، بالشاحنة أثناء جريان مياهه الأولى، قبل أن تنقلب ويشتد سيلان مياه الوادي الذي تصب فيه مياه عدة أودية.

وأظهر فيديو أحدهما وهو يقف فوق الشاحنة بعدما انقلبت، ويلوح بيديه طلبا للنجدة، لكن قوة التيار المائي كانت أقوى من إمكانيات الإنقاذ.

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