 جنرال إسرائيلي: حزب الله أخضع إسرائيل وجعلها تجثو على ركبتيها - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 2:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

جنرال إسرائيلي: حزب الله أخضع إسرائيل وجعلها تجثو على ركبتيها

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 2:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 2:33 م

هاجم اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي أمير أفيفي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن "حزب الله" أخضع إسرائيل وجعلها تجثو على ركبتيها.

وقال أفيفي: "نشهد سابقة خطيرة هنا يهددنا فيها حزب الله، ونحن في المقابل نتراجع إزاء مواقف لبنان بسرعة بالغة قبل الانتخابات"، معتبرا أن "حزب الله جعل إسرائيل تجثو على ركبتيها"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ورأى أن التوصل إلى اتفاق هو "هدوء مؤقت لا يعني شيئا عن استراتيجية طويلة الأمد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مبينا أن "الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية".

كما أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية"، معربة عن أملها بأن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك