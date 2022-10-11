 البرهان يستقبل وفد الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية - بوابة الشروق
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البرهان يستقبل وفد الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية

الخرطوم _ سمر إبراهيم:
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 5:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 5:38 م
التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، اليوم، وفد الآلية الثلاثية المعنية بتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية، وضم الوفد فولكر بيتريس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي فى السودان، السفير محمد بلعيش، وممثل دول هيئة التنمية الأفريقية (الإيقاد) السفير محمد يونس.

وتناول اللقاء التطورات السياسية المتسارعة بالبلاد وأفاق الخروج من الأزمة الراهنة.

وأوضح السفير محمد بلعيش في تصريح صحفي، أن لقاء أعضاء الآلية برئيس مجلس السيادة، إتسم بروح الصراحة والارادة المشتركة، الصادقة والقوية، للتوصل إلى تسوية سياسية تكون من هندسة أصحاب المصلحة أنفسهم وعلى أساس أوسع توافق ممكن.

وأضاف بلعيش ان الحوار بين السودانيين، لا محيد عنه، مشيرا إلى أن السودان في أمس الحاجة إلى الإنفراج لتأمين التحول الديمقراطي المنشود وبناء السودان الجديد.

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