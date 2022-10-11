بشرى تكشف حقيقة خلافها مع سمية الخشاب بسبب مسرحية كازينو بديعة

نفت النجمة بشري وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة سمية الخشاب بسبب مسرحية "كازينو بديعة" موضحة أن سمية الخشاب ليس لها علاقة بالأمر، حيث إنها ممثلة يتم عرض العمل عليها وتوافق أو ترفض فقط ومن يسأل في ذلك الشركة المنتجة وآخرون موضحة أن الشخصيات التراثية ملك للجميع وكل شخص من حقه تقديمها بالطريقة المناسبة من وجهة نظره وفي النهاية الحكم للجمهور، موضحة أنها تتمني التوفيق والنجاح لكل زملائها.

وأكدت بشري أن المنتج محمد جوهر عرض عليها المسرحية منذ ٢٥ عامًا وكان أول رئيس لها في العمل عندما كانت طفلة ولكن كان عمرها صغيرًا علي الشخصية في ذلك الوقت وجدد العرض المنتج محمد جوهر منذ فترة حيث إن عمرها أصبح مناسبًا للشخصية وبالفعل تم التعاقد مع مسرح الزمالك.

ونوهت بشري أن هناك علامة استفهام كبيرة، وهي لماذا تم الإعلان عن المسرحية الأخري بعد أن أعلنت وأعلن مسرح الزمالك بعدة أيام.

واختتمت أن سمية الخشاب صديقتها وبرج الميزان مثلها وستهنئها بعيد ميلادها الذي سيكون بعد أيام قليلة.

وفي سياق آخر تستعد بشري لطرح ثاني أغاني ألبومها الجديد "في حتة تالتة" خلال الأيام المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأول أغاني الألبوم والتي حملت عنوان "الليل" وحققت ملايين المشاهدات في فترة قصيرة.