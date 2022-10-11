مثول نوري المالكي أمام القضاء العراقي في قضية التسريبات الصوتية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مثل زعيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق، رئيس ائتلاف دولة القانون النيابية نوري المالكي أمام القضاء، اليوم الثلاثاء، في قضية التسريبات الصوتية المنسوبة له ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال القاضي جعفر الموسوي، القيادي بالتيار الصدري، في بيان صحفي: "بناءً علىٰ دعوىٰ الأمين العام للكلتة الصدرية استقدمت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد نوري المالكي بقضية التسريات ومثل صباح اليوم أمام المحكمة وتم تدوين أقواله ابتدائيًا وقضائيًا".

وذكر الموسوي أن القاضي محكمة التحقيق قرر "إخلاء سبيل المالكي بكفالة".

وقالت النائب عالية نصيف، عضو ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي: "لم نشهد سابقا أن رئيس وزراء حكم العراق امتثل أمام القضاء إلا نوري المالكي".

وأضافت نصيف، في تغريدة على "تويتر"، أن مثول المالكي أمام القضاء "يجسد الاحترام للقانون والقضاء ومؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي".

وأظهرت سلسلة تسريبات صوتية منسوبة إلى المالكي في يوليو الماضي إساءة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.