وزيرة الأسرة البولندية: نحن على استعداد لاستقبال مزيد من اللاجئين من أوكرانيا

قالت وزيرة الأسرة والسياسة الاجتماعية البولندية، مارلينا مالاج، إن بولندا تستعد لاحتمالية حدوث موجة جديدة من اللاجئين من أوكرانيا بعد تكثيف الهجمات الروسية.

وأضافت لشبكة "تي في بي" العامة: "نحن على استعداد في أي وقت، فحدودنا مفتوحة، ونحن مستعدون لوجستيا لاستقبال اللاجئين".

وأوضح أن الأوكرانيين سوف يجدون الدعم والحماية في بولندا، مثلما كان الحال عندما اندلعت الحرب في أواخر فبراير الماضي، والشهور التي أعقبته.

يشار إلى أن بولندا وأوكرانيا تتشاركان حدودا لمسافة أكثر من 500 كيلومتر. وكانت الحكومة البولندية قد أفادت في سبتمبر الماضي أن نحو 1.3 مليون لاجئي أوكراني يعيشون في بولندا.