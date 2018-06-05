مخاوف من وفاة 40 شخصا إثر انقلاب قارب شمال غربي الكونغو

قالت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم في حادث انقلاب قارب.

وغرق القارب أمس الإثنين في نهر الكونغو شمال شرقي البلاد، وذكر مبولا أيبينجي لاك وزير الصحة في مقاطعة إيكواتور التي وقع بها الحادث أن البحث ما زال جاريا عن ركاب مفقودين.

وأشارت تقارير إلى أن منتزه "ريسيرف نجيري" الوطني يمتلك القارب، وأنه انقلب في ظل الطقس السيئ والمياه المتقلبة. وذكرت تقارير أن مسؤولين بالمنتزه كانوا ينقلون سكانا محليين إلى مناطقهم بعد الذهاب إلى السوق.

وينتشر استخدام القوارب للتنقل في الكونغو، حيث غاليا ما تكون الطرق في حالة سيئة ويتعذر اجتيازها، لكن ذلك يعني أيضا زيادة شيوع وقوع حوادث القوارب.