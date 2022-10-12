الجيش النيجيري يقتل عشرات المسلحين شمالي البلاد

ذكر مسؤولون في نيجيريا أن عشرات المسلحين بجماعة إسلاموية متطرفة لقوا حتفهم، في ضربة جوية للجيش النيجيري شمالي البلاد الأسبوع الجاري.

وقال موسى دانمادامي، المتحدث باسم الجيش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن زعيم الجماعة علي دوجو كان من بين القتلى، مشيرا إلى تدمير مبنى كان المسلحون يجتمعون داخله في قرية بادي بولاية كادونا شمالي البلاد. وتم شن الهجوم يوم السبت الماضي.

وشن المسلحون تحت قيادة دوجو العديد من الهجمات على قرى ومدارس شمالي نيجيريا والنيجر المجاورة.

ووفقا لمصادر عسكرية، تحظى الجماعة التي يقودها دوجو، ولا تحمل اسما، بروابط وثيقة مع حركة بوكو حرام المتشدد، التي شنت عشرات الآلاف من الهجمات، كما قتلت وخطفت آلاف الأشخاص في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون المجاورة منذ 2009.