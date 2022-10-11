15 مليار دولار حجم الخسائر المادية بأمريكا بسبب الأعاصير المدمرة هذا العام

أعلنت الهيئة الوطنية الأمريكية المعنية بشئون المحيطات والغلاف الجوي، الثلاثاء، أن حجم الخسائر المادية التي خلفتها الأعاصير هذا العام في البلاد بلغ 15 مليار دولار.

وذكرت الهيئة، في بيان ، أن إعصار إيان، الذي ضرب فلوريدا الشهر الماضي، ودمر مناطق عديدة في طريقه إلى ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، كان الأحدث في سلسلة من هذه الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة هذا العام.

وأوضح تقرير أعده المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة للهيئة ، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية ، أن هذا الإعصار المدمر كان واحدا من بين ست كوارث جديدة وباهظة التكلفة على الولايات المتحدة منذ يونيو من العام الماضي.

ونوه التقرير إلى أن هذا يجعل عام 2022 هو العام الثامن على التوالي الذي يشهد 10 أو أكثر من الكوارث المناخية والجوية التي تكلف الميزانية الأمريكية أكثر من مليار دولار لكل منها.

وإلى جانب إعصار إيان كان هناك إعصار فيونا الذي ضرب بورتوريكو في منتصف سبتمبر الماضي إلى جانب عاصفتين شديدتين أخريين خلال صيف العام الجاري فضلا عن حرائق الغابات في الغرب والفيضانات في يوليو في كنتاكي وميزوري.