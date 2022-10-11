محافظ مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، عدد من المدارس بالقرى في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية، مع إهداء عدد من طلاب المدارس حقيبة مستلزمات مدرسية.

وزار شعيب مدرسة سملا للتعليم الأساسي، ومدرسة حتوش المشتركة، ومدرسة تجمع العياط بقرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مدينة مرسى مطروح.

وتابع الأبنية التعليمية من الدهان وتجميل مدارس سملا وحتوش، ومتابعة مديرية التربية والتعليم لسد العجز في المعلمين مع إعلان المديرية عن مسابقة المعلم بالحصة ضمن جهود سد العجز في المعلمين بالمحافظة.



ووجه المحافظ مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة المرور بدراسة عمل مطبات على الطريق الدولي عند مدخل مدرسة سملا والتحرير بالكيلو ٤، حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب، وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة بجوار المدرسة.

وأشار إلى أن ٨٢٠ مدرسة بمطروح استقبلت هذا العام ١٧٠٠٨٦ طالبا، منهم ٩٥٥٨٢ طالب و٧٤٥٠٤ طالبة من خلال ٤٠٧٩ فصلا تعليميا، وتم إنشاء وإقامة ٩ مدارس جديدة بـ١٠٥ فصول.