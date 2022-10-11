تقرير: طالبان أجرت محادثات مستفيضة مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة

أجرى وفد من حركة طالبان الأفغانية محادثات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، يوم السبت الماضي.

وجاءت المحادثات بعد أشهر من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية شنتها طائرة بدون طيار وسط العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصادر، لم تفصح عنها، قولها إن وفد طالبان ضم مسؤولين من إدارة الاستخبارات ووزارتي الخارجية والدفاع.

وضم وفد الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، ومسؤولين من وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه"، إلى جانب مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع.

وهدفت محادثات الدوحة إلى إيجاد حلول للأزمة الراهنة في أفغانستان، بما في ذلك حقوق الإنسان وتعليم الفتيات وتشكيل حكومة شاملة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، عن رئيس حركة التضامن الوطني الأفغانية سيد إسحق جيلاني قوله: "أولا الوفاء باتفاق الدوحة، وثانيا احترام حقوق الإنسان وإعادة فتح مدارس الفتيات، وثالثا لتشكيل حكومة شاملة".

وذكرت الوكالة أن قيادة حركة طالبان لديها رؤية مختلفة بشأن المحادثات، حيث تركز على الهجمات الأمريكية الأخيرة بطائرات من دون طيار في أفغانستان، وانتهاك اتفاق الدوحة وسبل الالتزام به، والقيود المفروضة على البنوك الأفغانية وتحويل أصول أفغانستان من بنك سويسرا.