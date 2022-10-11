باحثون: الضوضاء تزيد من خطر الإصابة بسكتة الدماغية

أفاد علماء من جامعة "مونتريال" في كندا، بأن كل زيادة بمقدار 10 ديسيبل ( وحدة قياس الصوت) في معدل الضوضاء الخارجية، تعمل على زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بنسبة تصل إلى 6% للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما وأكثر.

واستخدام الباحثون البيانات الصحية المسجلة لما يقرب من 1.1 مليون شخص يعيشون في جزيرة مونتريال من الأعوام 2000 إلى 2014.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الشرايين الرئيسية هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

تكمل هذه الدراسة تقريرًا دوليًا استعرض 353 مقالة علمية نُشرت بين عامي 1980 و 2019 حول الآثار الصحية لتلوث الهواء المرتبط بالمرور.

وكانت دراسات سابقة قد وجدت أن الضوضاء التى تزيد عن 40 ديسيبل في الليل و 55 ديسيبل أثناء النهار يمكن أن تسبب التعب والإجهاد واضطرابات النوم أو المزاج ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويشكل التعرض المزمن للضوضاء بين 85 و 105 ديسيبل خطرا طويل المدى لفقدان السمع، عند 105 ديسيبل وما فوق، هناك خطر مباشر للإصابة بطنين الأذن أو حتى الصمم.