قالت السلطات الأوكرانية، إن حصيلة القتلى جراء سلسلة الهجمات الصاروخية الروسية على البلاد، أمس الاثنين، ارتفعت إلى 19 قتيلا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لإجراء محادثات عاجلة، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، لمناقشة التزامات الغرب تجاه أوكرانيا في خضم هذه التطورات.

وقالت سلطات الدفاع المدني الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 شخص آخرين أصيبوا جراء موجة الهجمات التي ضربت عددا من المدن، بينها العاصمة كييف. وكانت حصيلة القتلى في وقت سابق بلغت 14 قتيلا.

وعلاوة على العاصمة الأوكرانية، تضررت 12 منطقة أخرى من الهجمات الروسية. وأصاب عدد من عشرات الصواريخ التي أطلقتها روسيا، البنية التحتية المدنية لاسيما منشآت الطاقة.

وكانت الإدانة الدولية للهجمات سريعة، حيث استخدم زعماء العالم كلمات مثل "الإرهاب" و"جرائم الحرب"، بينما أعلنت مجموعة السبع بشكل سريع أنها ستجتمع لمناقشة الوضع.

وأشارت السلطات إلى أن حوالى 300 بلدة لا تزال بدون كهرباء نتيجة القصف. وفي مرحلة ما، كانت أكثر من 3500 منطقة تعاني من الظلام.

وانتشر المئات من عمال الطوارئ في أنحاء البلاد لإزالة آثار القصف الروسي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الآخرين في مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، اليوم، لمناقشة "التزامهم الراسخ بدعم أوكرانيا".

وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بداية الاجتماع، المقرر أن يبدأ في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وقال البيت الأبيض في بيان إن زعماء المجموعة سيناقشون "تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية العدوان والفظائع الروسية".