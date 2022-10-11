منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية يبحث سبل التعاون مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة

التقى هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك لإبراز دور المرأة ومشاركتها بالمشروعات الخضراء الذكية ضمن القئة الخاصة بها بالمبادرة.



وأكد هشام بدر، أن فئة المرأة أحد أهم الفئات الست بالمبادرة والتي تهتم الدولة بإبرازها، موضحًا أنه تم تقديم 1045 مشروعا للمنافسة في فئة المرأة ممثلين عن محافظات الجمهورية، متابعًا أن المحافظات بدأت بالفعل الإعلان عن الفائزين للتمهيد لعرض المشروعات بالمؤتمر الوطني المقرر انعقاده في 3 من نوفمبر القادم.



وأشار بدر، إلى اهتمام المبادرة بالعمل والشراكة مع المؤسسات الدولية والأممية المختلفة للاستفادة من الخبرات الدولية، متابعًا أن أهمية المبادرة تأتي في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27، والتي تتولى مصر رئاسته في دورته السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ؛ ليبرز اهتمام الدولة بقضية تغيير المناخ، ويؤكد على اتجاه الدولة لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة للنهوض بمختلف القطاعات.



وأوضح بدر، أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، وخاصة المرأة؛ ليأتي ذلك من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة في جميع المجالات كشريك أساسي في التنمية، مؤكدًا حرص الدولة أن يكون للمرأة دورًا فعالًا في تلك المبادرة من خلال تقديم مشروعات ذكية وخضراء تخدم قضايا المرأة، أو أن تكون هي ذاتها المسئولة عن تنفيذ تلك المشروعات أو إدارتها او أن يكن لها نسبة متساوية على الأقل في مجلس الإدارة الخاص بالشركة.



وأشادت كريستين ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالجهود الوطنية لإطلاق مبادرات نسائية حول تغير المناخ والاستدامة في إطار المبادرة الوطنية وعبرت عن دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتلك الجهود.