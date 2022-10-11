أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 621.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 621 مليونا و762 ألفا و372.



وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و558 ألفا و353 حالة وفاة.



كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 9 مليارات و63 مليونا و634 ألفا و485 جرعة.



جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.