 إيطاليا تسجل 15 ألفا و89 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 15 ألفا و89 إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:23 ص
سجلت إيطاليا 15 ألفا و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و51 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و830 ألفا و825، والوفيات إلى 177 ألفا و570.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 140 مليونا و992 ألفا و458 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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