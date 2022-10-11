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أغلق باب قيد الانتقالات الصيفية، بعدما قام الجميع بغلق قائمته المحلية استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023 الذي سينطلق 18 أكتوبر الجاري.

وأنهت جميع أندية الدوري الممتاز تعاقدتها في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الذي شهد تعاقد الزمالك أيضا مع مصطفى شلبي وانتقال عمرو السيسي للفريق الأبيض.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق فتح باب القيد حتى يوم 10 أكتوبر لتقوم الأندية بالتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوفها المنافسة خلال الموسم الجديد.

وكانت رابطة الأندية أعلنت موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023 وهو يوم 18 أكتوبر الجاري، وانتهاء المسابقة يوم 30 يونيو.