ألمانيا: سجن صاحب مطعم أضرم النيران في محله للاستيلاء على مبلغ التأمينات

قضت محكمة الاستئناف في مدينة كمنيتس الألمانية، اليوم الثلاثاء، بسجن صاحب المطعم التركي "مانجال" في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا وذلك بعد مضي نحو أربعة أعوام على إضرام حريق متعمد في المطعم.

وأدان قضاة المحكمة صاحب المطعم، 50 عاما، بالشروع في قتل 15 شخصا والاحتيال، وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الرجل لم يعط تكليفا بإضرام الحريق وحسب بل إنه ترك نافذة مفتوحة حتى يتمكن الجناة الذين لا يزالون مجهولين حتى الآن، من الدخول إلى المطعم في ليلة الثامن عشر من أكتوبر عام 2018.

وأضافت المتحدثة أن قضاة المحكمة على قناعة بأنه يعتبر لهذا السبب أكثر من محرض على الجريمة، وأثناء وقوع الجريمة، كان هناك 15 شخصا نائمين في شقق تعلو المطعم، ولم يُصَب منهم أحد بإصابة خطيرة.

وكانت الواقعة أثارت ضجة تجاوزت حدود المدينة حيث تصدرت كمنيتس عناوين الصحف آنذاك بسبب أحداث شغب ليمينيين متطرفين من كل أنحاء ألمانيا وتخلل هذه الأحداث وقوع هجوم على مطعم يهودي ومطعمين فارسيين في المدينة.

وكانت جهات التحقيق لم تستبعد أيضا وجود خلفية عنصرية وراء الحريق الذي شب في مطعم "مانجال"، وكان صاحب المطعم نفسه ادعى بإصرار أنه يجب البحث عن الجناة في دائرة المتشددين اليمينيين.

وأثناء سير المحاكمة اتضحت صورة أخرى للقضاة، وتضمنت المحاكمة عقد 27 جلسة وجرى خلالها استجواب 120 شاهدا والاستماع إلى إفادات أكثر من ستة خبراء، وخلص القضاة من كل هذا أن مشغل المطعم المنحدر من تركيا تصرف بدافع الجشع من أجل الحصول على مبلغ تأميني كبير، حيث حصل على 300 ألف يورو من شركة تأمين.