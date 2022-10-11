المصل واللقاح: برنامج التطعيمات المصري من أنجح البرامج العالمية وفقا لشهادات الصحة العالمية

أكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، أن برنامج التطعيمات المصري من أنجح البرامج العالمية، وفقا لشهادات منظمة الصحة العالمية، وقد نجح في القضاء على مرض شل الأطفال

وقال الدكتور محمدي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه لا يوجد أي حالات شلل أطفال في مصر.

وأشار إلى أن آخر حالة شلل أطفال سجلت في مصر كانت في عام 2004، مؤكدا أنه تم الإعلان بعد ذلك أن (مصر) خالية من هذا المرض بعد عامين، كاشفا عن الإعلان رسميا أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال في عام ٢٠٠٦.

وأضاف مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح أن الدولة المصرية تنفذ حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشكل دائم وذلك من عمر يوم وحتى خمس سنوات، متابعا أن العام الماضي تم عمل ثلاث حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.