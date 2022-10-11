 خدمات مرورية لتنفيذ مشروع بالوعات الأمطار بمحور النصر قبل مطلع كوبري الفنجري بالقاهرة - بوابة الشروق
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خدمات مرورية لتنفيذ مشروع بالوعات الأمطار بمحور النصر قبل مطلع كوبري الفنجري بالقاهرة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 8:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 8:28 ص

 تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال مشروع بالوعات الأمطار "المرحلة الثالثة" بمحور النصر قبل مطلع كوبرى الفنجري، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2022 ولمدة 8 أيام فقط ليلاً ونهاراً
وستكون الاعمال من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 10 مساء إستقطاع حارة مرورية بعرض 2 متر بجوار الرصيف بطول 80 متر تقريباً ومن الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى الفنجرى تجاه مناطق صلاح سالم ، على أن يتم فتح الطريق فى تمام الساعة 6 صباحاً يومياً .
من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


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