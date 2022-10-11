تسليم 50 عقد تخصيص أراض في تجمع النهايات التنموي بمدينة رأس سدر

سلم اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 50 عقد تخصيص لأراضٍ ومنازل للمستحقين بالتجمع التنموي السكني الزراعي بمنطقة "النهابات"، التابعة لمدينة رأس سدر، بواقع منزل و5 أفدنة لكل مستحق.

جاء ذلك بحضور علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة من مدير المديريات والإدارات المعنية، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي للمستحقين طبقًا للشروط والضوابط الخاصة بالمحافظة، للبدء في أعمال استصلاح الأراضي وزراعتها.

وأشار الإسكندراني إلى تسليم تلك العقود للمستحقين ضمن المرحلة الأولى لتسليم التجمعات التنموية السكنية الزراعية لمستحقيها، مؤكدًا إزالة كافة العقبات التي تواجه المواطنين الذين تسلموا في التجمعات الأخرى، وتكليف مديرية الزراعة بشن قوافل زراعية لتوعية المزارعين لكون هذه التجمعات بداية حقيقية للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية على أرض المحافظة، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية بكافة مدن المحافظة.

ومن جانبه، قال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تضم 4 تجمعات تنموبة بأودية "الحمة، السحيمي، أبو جعدة، النهايات"، وجرى توفير كافة الإمكانيات بهذه الأودية لتكون صالحة للمعيشة الأسرية، من خلال توفير منزل لكل أسرة على مساحة 200 متر مربع، جرى البناء على مساحة 120 مترًا، و80 متر حوش، ويتكون من 3 غرف وصالة، ومضيفة، ومطبخ وحمام، وجرى تشطيبه على أعلى مستوى، إضافة إلى مدرسة، ومسجد، وملعب خماسي، بكل تجمع.

يذكر أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن المشروع الرئاسي زراعة مليون ونصف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتزويد كل تجمع بمحطة معالجة، ومحطة تحلية مياه، وتقدمه الدولة للمواطن بسعر مدعم، حيث تبلغ تكلفة المنزل والـ5 لكل مواطن على الدولة مليون و700 ألف، وتسلمه الدولة للمواطن بـ800 ألف فقط وبنظام التقسيط، بهدف دعم المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم.