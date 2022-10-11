ألمانيا تعتزم الموافقة على القروض المشتركة للاتحاد الأوروبي لتخفيف أزمة الطاقة

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تغيير موقف ألمانيا الصارم الرافض لفكرة إصدار سندات مشتركة لدول الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة الطاقة الحادة التي تضرب الاتحاد، حيث تدرس الحكومة الألمانية تأييد طرح هذه السندات المشتركة وتوزيع الحصيلة على الدول الأعضاء في الاتحاد في صورة قروض وليس منح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شولتس اشار لانفتاحه على استخدام آلية الاقتراض المشترك على هامش قمة أوروبية استضافتها العاصمة التشيكية براغ في الأسبوع الماضي، مضيفة أن تغير موقف شولتس جاء في أعقاب انتقاد عدد من قادة الاتحاد الأوروبي لخطة ألمانيا لمساعدة قطاع الغاز الطبيعي لديها بقيمة 200 مليار يورو (194 مليار دولار) حيث قالوا إن هذه الخطة ستؤي إلى زيادة الاختلالات الاقتصادية بين دول الاتحاد.

وسيمثل الإصدار المشترك للسندات الأوروبية تحولا جذريا في موقف الحكومة الألمانية التي كانت إلى جانب هولندا من المعارضين بشدة لمثل هذه الآلية التي تتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات القدرات المالية المنخفضة الحصول على قروض وتمويلات بتكلفة منخفضة نسبيا. لكن الدعوة إلى طرح هذه السندات تزايدت خلال الفترة الأخيرة في ظل تضخم الأعباء المالية على ميزانية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

يأتي ذلك في حين تراجع العائد على سندات الخزانة العشرية الإيطالية بمقدار 12 نقطة أساس إلى أقل من 4ر2%. كما قلص اليورو خسائره الصباحية أمام الدولار ليسجل 972ر0 دولار.