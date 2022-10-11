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تراجع مبيعات الكمبيوتر الشخصي في العالم بنسبة 15% خلال الربع الثالث

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:25 ص

أظهر تقرير اقتصادي لشركة إنترناشونال داتا كوربورشن (آي.دي.سي) لدراسات السوق تراجع مبيعات الكمبيوتر الشخصي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 15% سنويا، في ظل استمرار تراجع الطلب واضطراب سلاسل الإمداد.

وبحسب البيانات مازالت المبيعات رغم تراجعها أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت المبيعات خلال الربع الثالثإلى 3ر74 مليون جهاز مقابل 3ر87 مليون جهاز خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شركة إتش.بي تراجع مبيعاتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصي بنسبة 28% سنويا. كما تراجعت مبيعات شركة ديل بنسبة 21% ولينوفو بنسبة 16%. في المقابل سجلت شركة آبل الأمريكية زيادة في مبيعاتها من الكمبيوتر الشخصي بنسبة 40% خلال الربع الثالث.

وأشارت شركة أيه.إم.دي للرقائق الإلكترونية في وقت سابق إلى تراجع المبيعات، عندما خفضت توقعاتها للمبيعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، بسبب تراجع مبيعات الكمبيوتر الشخصي بأكثر من التوقعات، واضطراب سلاسل الإمداد.

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