الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زي تزور الأماكن التي ضربتها الفيضانات

وصلت الناشطة الباكستانية، الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسف زي، إلى مدينة كراتشي الباكتسانية اليوم الثلاثاء؛ لزيارة الأماكن التي ضربتها الفيضانات.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن ملالا سوف تزور المناطق المتضررة من الفيضانات لزيادة الوعي الدولي بشأن الدمار الناجم عن التغير المناخي في باكستان.

وكانت باكستان قد شهدت أمطار موسمية أكثر من المعتاد هذا الموسم، مما أدى لوقوع فيضانات، وغمر المياه ثلث الدولة، مما ألحق ضررا بالمحاصيل والطرق وقبضان السكك الحديدية في إقليمي السند وبلوشستان.

يذكر أنه في أكتوبر 2012، تعرضت ملالا، التي كانت تبلغ من العمر حين ذاك 15 عاما، لإطلاق نار من جانب مسلحي حركة طالبان، لدى عودتها من مدرستها في وادي سوات.

وأصيبت بإصابات ناجمة عن الرصاص، وجرى نقلها للمستشفى العسكري في بيشاور، وجرى لاحقا نقلها إلى لندن لتلقى مزيد من العلاج.