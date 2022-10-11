قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصفقات الثلاثة التي تم عقدها في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية قبل غلق باب القيد، وهم مصطفى شلبي جناح إنبي وعمرو السيسي لاعب خط وسط طلائع الجيش، ويوسف حسن مهاجم وادي دجلة.

وقال مرتضى في فيديو عبر المركز الإعلامي للنادي: "نرحب بالفرسان الثلاثة، نجحنا في ضم لاعبين بكل المراكز، تعاقدنا مع 11 لاعب، وأقول لجماهير الزمالك، افرحوا.. ولا عزاء للشامتين الذين قالوا هذا نادٍ مُفلس ولن يتعاقد مع صفقات".

وتابع: "جماهير الأهلي تدعم الخطيب رغم أنه لم يُبرم صفقات قوية، أين صفقات الأهلي؟!".

من جانبه قال يوسف حسن أنه كان من ناشئي المقاولون العرب ثم انتقل للمقاولون العرب، وسعيد بالتواجد في الزمالك الذي يعتبره واحد من أعظم الأندية في مصر وأفريقيا.

وتابع: "سجلت 3 أهداف مع دجلة من بينها هدفاً في الأهلي مع الناشئين".

أما عمرو السيسي فقد أعرب عن أمله في أن يكون على قدر المسؤولية، موجها رسالة لجماهير الزمالك طالبا الدعم والمساندة ليقدم أفضل المستويات.

كذلك عبر مصطفى شلبي عن سعادته بالانضمام للزمالك لافتا إلى جهد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة في حسم الصفقة.