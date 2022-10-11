 زراعة 38% من المساحات المقررة للمحاصيل الشتوية في أوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 9:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

زراعة 38% من المساحات المقررة للمحاصيل الشتوية في أوكرانيا

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 9:52 م
قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن المزارعين الأوكرانيين زرعوا حتى 10 أكتوبر الحالي حوالي 8ر1 مليون هكتار بما يعادل 38% من المساحات المقرر زراعتها بالمحاصيل الشتوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن المزارعين في منطقة تيرنوبيل زرعوا حوالي 129 الف هكتار بالمحاصيل الشتوية بما يعادل 61% من إجمالي المساحات المتوقعة.

وتمت زراعة القمح في مساحة 6ر1 مليون هكتار بما يعادل 41% من إجمالي المساحة المتوقعة له. وتمت زراعة الشعير في مساحة 154 ألف هكتار بما يعادل 23% من إجمالي المساحة المتوقعة، والذرة في مساحة 49 ألف هكتار بنسبة 57% من إجمالي المساحة المتوقعة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك