زراعة 38% من المساحات المقررة للمحاصيل الشتوية في أوكرانيا

قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن المزارعين الأوكرانيين زرعوا حتى 10 أكتوبر الحالي حوالي 8ر1 مليون هكتار بما يعادل 38% من المساحات المقرر زراعتها بالمحاصيل الشتوية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن المزارعين في منطقة تيرنوبيل زرعوا حوالي 129 الف هكتار بالمحاصيل الشتوية بما يعادل 61% من إجمالي المساحات المتوقعة.



وتمت زراعة القمح في مساحة 6ر1 مليون هكتار بما يعادل 41% من إجمالي المساحة المتوقعة له. وتمت زراعة الشعير في مساحة 154 ألف هكتار بما يعادل 23% من إجمالي المساحة المتوقعة، والذرة في مساحة 49 ألف هكتار بنسبة 57% من إجمالي المساحة المتوقعة.