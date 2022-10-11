 تركيا تسجل عجزا في الحساب الجاري بقيمة 3.11 مليار دولار في أغسطس - بوابة الشروق
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تركيا تسجل عجزا في الحساب الجاري بقيمة 3.11 مليار دولار في أغسطس

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 10:58 ص
تراجع العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال شهر أغسطس الماضي، بما تجاوز توقعات خبراء الاقتصاد.

ووفقا لما أوردته، وكالة بلومبرج للأنباء، قال البنك المركزي التركي عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء إن العجز تقلص إلى  3.11 مليار دولار في أغسطس، من 4.09 مليار دولار في شهر يوليو السابق عليه.

وكانت توقعات 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج آراءهم، أشارت إلى متوسط عجز يتراوح بين 4.2 مليار دولار، و2.2 مليار دولار.

وقال البنك إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 573 مليون دولار في أغسطس الماضي.

وأضاف أن صافي الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في أغسطس بلغ 10.8 مليار دولار.

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