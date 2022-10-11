الدنمارك تسجل 3496 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة

سجلت الدنمارك، 3496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و358 ألفا و503 إصابات، والوفيات إلى 7190.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 13 مليونا و198 ألفا و790 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.