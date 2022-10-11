بريطانيا تسعى لوضع حد أقصى لإيرادات شركات إنتاج الطاقة المتجددة

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تضع خططا لوضع حد أقصى لإيرادات الشركات المنتجة للكهرباء من المصادر المتجددة في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من آثار ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للأسر البريطانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مسؤولي إدارة الأعمال واستراتيجية الصناعة والطاقة أجروا بعد ظهر اليوم محادثات مع أكبر شركات لإنتاج الطاقة المتجددة في بريطانيا.

وركزت المحادثات على آلية مماثلة لتلك المقترحة في الاتحاد الأوروبي لوضع حد أقصى لإيرادات شركات إنتاج الطاقة المتجددة، وتحويل الأموال الناتجة عن الحد الأقصى إلى مساعدة المستهلكين. ولم يتم الانتهاء من وضع الخطط ومازال إدخال تغييرات عليها ممكنا.

وأشارت بلومبرج إلى رفض متحدث باسم الإدارة التعليق على هذه الأنباء، وقال إن الحكومة تواصل مساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتسعى السلطات في بريطانيا إلى تحقيق التوازن بين الحد من تأثيرات الارتفاع القياسي في التكاليف، مقابل المحافظة على تحفيز الشركات على ضخ الاستثمارات اللازمة لإصلاح نظام الطاقة في بريطانيا ككل خلال العقود المقبلة والحد من الانبعاثات الغازية وزيادة الإنتاج المحلي من الكهرباء.