 المحادثات لإنهاء الإضراب في موانئ جنوب أفريقيا تدخل يومها الثاني - بوابة الشروق
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المحادثات لإنهاء الإضراب في موانئ جنوب أفريقيا تدخل يومها الثاني

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 11:23 ص

قالت الشركة المشغلة للموانئ وقطارات الشحن في جنوب أفريقيا إن محادثات جارية بهدف إنهاء إضراب يتعلق بالأجور، ويعطل صادرات البلاد من المعادن.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين من شركة "ترانسنيت أس أو سي" المحدودة، المملوكة للدولة، أجروا محادثات مع ممثلين عن النقابات العمالية، أمس الاثنين، حيث اتفق الطرفان على قواعد للإضراب، الذي بدأ في 6 أكتوبر الجاري.

ونقلت صحيفة "بيزنس داي" في جوهانسبرج عن وزير العمل ثولاس نكيسي قوله إن المفاوضات، التي يتوسط فيها مجلس المصالحة والوساطة والتحكيم، وصلت إلى طريق مسدودة.

وقالت المتحدثة باسم "ترانسنيت" أياندا شيزي في بيان اليوم: "لا تزال الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى حل ودي فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بالأجور".

ودخل العمال في إضراب سعيا لمطالبة الشركة بزيادة عرض الأجور الذي قدمته، بنسبة تصل إلى 4%. ويطالب الموظفون بزيادات قدرها 5. 13%، بالنظر إلى التضخم السنوي الذي بلغ 6. 7%.

وأعلنت "ترانسنيت"، التي تدير الموانئ الصناعية وشبكة قطارات الشحن وأنابيب الوقود، حالة القوة القاهرة على الشحنات بسبب الإضراب.


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