مهاتير محمد يعتزم خوض انتخابات ماليزيا للحفاظ على مقعده بالبرلمان

قال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، إنه يعتزم خوض الانتخابات العامة المقبلة في البلاد للحفاظ على مقعده البرلماني في لانكاوي.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مهاتير، البالغ من العمر 97 عاما، والذي لعب دورا أساسيا في إزاحة حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" الحاكم في الانتخابات التاريخية التي جرت عام 2018، قال إن حزبه لم يستقر بعد على مرشح لرئاسة الوزارء.



ورغم ذلك، يظل مهاتير منفتحا على التعاون مع حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".



وقال رئيس الوزراء الأسبق في إيجاز صحفي في بوتراجاي اليوم: "لم نتخذ قرارا بشأن من سيكون رئيسا للوزراء، فالأمر سيكون مهما فقط حال فوزنا".



وذكر مهاتير، أن ائتلافه المكون من أحزاب "الملايو" سيخوض المنافسة على 120 مقعدا من أصل 222 مقعدا.



وكان رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أعلن أمس الاثنين حل البرلمان، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات خلال العام الجاري، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الحاكم إلى تعزيز موقفه في أعقاب أدائه الناجح في انتخابات محلية.



ويتعين إجراء انتخابات عامة في غضون 60 يوما من تاريخ حل البرلمان.