 وزيرة العمل التشيكية تعتزم تقديم اقتراح إلى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور - بوابة الشروق
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وزيرة العمل التشيكية تعتزم تقديم اقتراح إلى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور

وزيرة العمل التشيكية
وزيرة العمل التشيكية
براغ - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 4:08 م

تعتزم وزيرة العمل التشيكية ماريان جوريكا، تقديم اقتراح إلى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير المقبل، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت جوريكا لوكالة أنباء "سي تي كيه" التشيكية، إن المبلغ المقترح يمثل 41% من متوسط الأجر الشهري، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتشير حسابات وكالة أنباء "سي تي كيه" التشيكية، إلى أن الزيادة ستمثل نحو 350 كرونة تشيكية (13.8 دولار) شهريا.

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور الشهرية حاليا يبلغ 16 ألفا و200 كرونة تشيكية، وتطالب النقابات العمالية بتوفير زيادة شهرية قدرها 2000 كرونة؛ ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة أو أصحاب العمل بعد على الزيادة.


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