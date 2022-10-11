وزيرة العمل التشيكية تعتزم تقديم اقتراح إلى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم وزيرة العمل التشيكية ماريان جوريكا، تقديم اقتراح إلى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير المقبل، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت جوريكا لوكالة أنباء "سي تي كيه" التشيكية، إن المبلغ المقترح يمثل 41% من متوسط الأجر الشهري، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتشير حسابات وكالة أنباء "سي تي كيه" التشيكية، إلى أن الزيادة ستمثل نحو 350 كرونة تشيكية (13.8 دولار) شهريا.

جدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور الشهرية حاليا يبلغ 16 ألفا و200 كرونة تشيكية، وتطالب النقابات العمالية بتوفير زيادة شهرية قدرها 2000 كرونة؛ ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة أو أصحاب العمل بعد على الزيادة.