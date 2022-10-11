أظهر تقرير اقتصادي، نُشر اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع ثقة المستهلكين في أستراليا لتصل خلال الشهر الحالي إلى مستويات منخفضة تكاد تكون تاريخية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة والمخاوف من التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل.



وتراجع مؤشر معهد ويستباك ملبورن لثقة المستهلك في أستراليا خلال الشهر الحالي بنسبة 9ر0% إلى 7ر83 نقطة مقابل 4ر84 نقطة خلال سبتمبر الماضي.



وذكر مسح المعهد، أن التراجع الأخير كان يمكن أن يكون أكبر لو اختار بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس وليس بمقدار 25 نقطة أساس كما فعل في اجتماعه في وقت سابق من الشهر الحالي.



يأتي ذلك فيما يتوقع معهد ويستباك زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية 4 مرات متتالية في شهور نوفمبر وديسمبر وفبراير ومارس المقبلة.