 وزير الصحة الياباني: لا داعي لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الياباني: لا داعي لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 27 مايو 2020. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز
أشخاص يضعون كمامات في طوكيو يوم 27 مايو 2020. تصوير: كيم كيونج هوون - رويترز
طوكيو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 12:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 - 12:16 م

أكد وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو، مجددا، أنه من حيث المبدأ، ليس هناك داعي لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه هي السياسة التي تتبعها الحكومة اليابانية حاليا بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة. كما تقول الحكومة إن ارتداء الكمامات غير ضروري في الأماكن المغلقة إذا كان هناك مسافة مترين تقريبا بين الأفراد وكانوا يتحدثون قليلا مع بعضهم.

وقال كاتو للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المواطنين لم يرحبوا كثيرا بأفكار الحكومة بشأن الكمامات.

وأضاف أنه سمع أن المواطنين قلقون بشأن الطريقة التي ينظر بها الآخرون لهم عندما يخرجون بدون ارتداء الكمامة.

من ناحية أخرى، قال سيكو هيروشيجي، الأمين العام في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن اليابان تحتاج إلى تخفيف قواعدها الصارمة للغاية فيما يتعلق بارتداء الكمامات إذا كانت تستعد لاستقبال المزيد من الزائرين الأجانب.


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