ألكاراز يودع بطولة شنجهاي مبكرا

خرج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، مبكرا من بطولة شنجهاي لتنس الاساتذة، وذلك بعدما خسر أمام البلغاري جريجور ديميتروف، ليخرج من الأدوار الأولى لبطولة في التنس لأول مرة منذ مايو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن النجم الإسباني خرج من دور الـ32 ببطولة روما المفتوحة للتنس أثناء استعداداته لخوض بطولة فرنسا المفتوحة، لكنه وصل على الأقل إلى دور الثمانية من كل بطولة شارك بها منذ ذلك الحين.

ورغم فوزه على البريطاني دان إيفانز في الدور الأول، تم الإطاحة به من دور الستة عشر بالبطولة المقامة في الصين، وذلك عقب خسارته أمام ديميتروف بواقع 5/7 و6/2 و6/4.