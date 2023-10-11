الجيش الإسرائيلي: تدمير نظام راداري تستخدمه حماس خلال الغارات الجوية على غزة

قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه دمر نظاما راداريا تستخدمه حركة حماس في الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو على قطاع غزة.

وكتب الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "دمرت الطائرات المقاتلة نظام كشف متقدم طورته منظمة حماس الإرهابية، وكان يستخدم لرصد الطائرات فوق قطاع غزة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن حماس قامت على مر السنين، بتطوير شبكة كاميرات عالية الجودة مخبأة في خزانات مياه على أسطح المنازل في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قد تم تدمير الشبكة في غضون دقائق، من خلال هجمات على أهداف مختلفة أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن ذلك منع حماس من القدرة على "تكوين صورة واسعة للسماء بهدف مهاجمة الصواريخ".