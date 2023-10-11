بوتين: دعوة الفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء لن تؤدي إلى السلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى السلام، مضيفا أن "غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية".



ونقلت قناة "آر تي عربية" عن بوتين قوله: "من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيا. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئا يمكن أن يؤدي إلى السلام".



وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.



وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية إن "هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم".



وصرحت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، أمس الثلاثاء، أنه ليس لدى تل أبيب أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، وأن السلطات لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.



وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.



وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.