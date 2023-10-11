متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة: الوضع على الأرض بات أكثر كارثية

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة محمد أبو مصبح، إن «طواقم الإسعاف تتعرض لهجمات عسكرية شرسة؛ تستخدم فيها القوة المفرطة، بصورة تخالف العرف والمعاهدات الدولية».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي تجاوز الـ1000 والإصابات تخطى 5000، معقبًا: «قضينا اليوم أكثر من 6 ساعات نلملم أشلاء زملائنا الذين استمروا في عملهم لـ5 أيام دون كلل أو ملل».



وتابع: «مركبات الإسعاف حُيدت عن العمل، وآخرها مركبة الهلال الأحمر قبل 3 ساعات فقط»، ذاكرًا أن «الاستهداف الإسرائيلي همجي وعشوائي للبنية التحتية والطرقات، إضافة إلى قطع إمدادات المياه والكهرباء والخدمات».



وأردف «الوضع على الأرض بات أكثر كارثية من الناحية الإنسانية والطبية»، مؤكدًا أن «حجم الهجمة الإسرائيلية أكبر من خطط الاستجابة للكوارث».



وأشار إلى «استخدام الاحتلال أسلحة محظورة في الإبادة الجماعية للمدنيين، كما يستهدف منازل المدنيين دون سابق إنذار، ويضرب بعرض الحائط كل من هو محمي بالقانون الدولي».



وأكمل: «حجم التحديات على الميدان تنافي الواقعية ولا يستوعبها العقل البشري، فالمستشفيات غير معززة منذ 17 عاما؛ لأن القطاع قابع تحت الحصار، والاحتلال يمنع تعزيز قدرة الجهات الطبية والإسعافية».





