نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق يكشف موعد تشغيل أول مفاعل نووي في مصر

كشف الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، عن موعد بدء تشغيل أول مفاعل نووي في مصر، مؤكدا أنه سيكون في شهر سبتمبر ٢٠٢٨، على أن يدخل مراحله التجريبية في ٢٠٢٧.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»، الذي يذاع عبر فضائية «etc»، مساء الاثنين، أن «كل مفاعل ينتج ١٠٠٠ ميجا وات»، قائلًا إن «مصر تحتاج ٦٠ جيجاوات».

وأشار إلى أن محطة المفاعل النووي موفرة للطاقة والوقود، كما توفر ما يزيد عن ٧٠٪ من مصاريف المحطات التي تعمل بالغاز، مؤكدا أنها صديقة للبيئة أكثر من الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن «الفضل يعود إلي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في إنشاء المشروع النووي السلمي المصري، منوهًا أن المشروع توقف بسبب الحروب وضعف الإرادة السياسية.

وذكر أن المشروع أُعيد للحياة مرة أخرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٥، لافتًا إلى لتعاقد والتوقيع على الشراكة مع الجانب الروسي وبدء التنفيذ عام ٢٠١٧.

وقال إن «مصيدة قلب المفاعل، هي أهم جزء؛ لأنها تحرص على أمان المفاعل من الحوادث النووية والتسريبات الإشعاعية خاصة للبيئة والتربة».

وأوضح أن «هذه المصيدة من الجيل الثالث المطور، والتي تحرص على التعامل مع الانصهارات والتفاعلات النووية، والتعامل مع أقصى درجات الحوادث وحتى الرتبة السابعة».

وكشف أنه تم تركيب ٤ خرسانات مسلحة لمحطة الضبعة النووية، من أجل حماية المفاعل من خطر الزلازل والفيضانات.



