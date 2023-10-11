شرم الشيخ تستعد لانطلاق مهرجان الهجن والتراث احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للتنسيق لانطلاق مهرجان للهجن بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بحضور جميع الجهات المعنية والمشاركة، وذلك ضمن فعاليات المحافظة الخاصة بالاحتفال بـ"اليوبيل الذهبي" للذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح المحافظ أن المهرجان سينطلق خلال الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر المقبل، تحت شعار "مهرجان الهجن والتراث"، لكون رياضة الهجن إحدى موروثات التراث السيناوي، ومن أهم الرياضات التي يهتم بها بدو سيناء.

وأكد أنه من المقرر أن يتضمن المهرجان حفلا فنيا كبيرا، بحضور أحد النجوم المصريين، وعروض فنية للدراجات، وعرض المنتجات البدوية والاشغال اليدوية، لافتًا إلى أن المهرجان يجري تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الهجن، ووزارات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والثقافة.