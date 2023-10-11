زيلينسكي يصل بروكسل لحضور مناقشة الدعم المقدم لأوكرانيا

أكدت الحكومة البلجيكية، اليوم الأربعاء، وصول الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى بروكسل، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، وذلك في الوقت الذي يلتقى فيه وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة الدعم المقدم لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقى زيلينسكي بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ورئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، قبل الانضمام المحتمل لوزراء الناتو.

ومن المقرر أن يسبق مباحثات الوزراء اجتماع لمجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا، التي تضم نحو 50 دولة حول العالم مهتمة بدعم كييف في قتالها ضد روسيا.