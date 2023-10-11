متظاهرون يزيلون علم إسرائيل عن مجلس بلدية شيفيلد في إنجلترا

بعد واقعة إزالة علم إسرائيل من على مبنى مجلس بلدية شيفيلد في إنجلترا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين، قال مسئول بالمجلس: "ليس هذا ما نؤيده".

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام شخصين بتسلق مبنى بلدية شيفيلد خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل في وسط المدينة مساء أمس الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو إلقاء العلم من على سطح المبنى التاريخي البالغ ارتفاع ستين مترا، المبني على الطراز الفيكتوري، ووضع علم فلسطين بدلا منه مما أثار هتافات المتجمهرين في الأسفل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقال رئيس المجلس توم هانت: "الجميع له الحق في التظاهر بسلمية وسلام، ولكن لا يمكننا دعم هذه الأحداث التي تجرى خلال التظاهر خارج مجلس بلدية شيفيلد. وعرض المتظاهرون أنفسهم والآخرين لخطر جاد. نحن مدينة آمنة وليس هذا ما ندعمه".

وحدثت الواقعة بعد السادسة مساء أمس الثلاثاء، ثم رفع المجلس علم الاتحاد (العلم البريطاني) الثامنة مساء، وهي خطوة قالت إنها كانت مخططة قبل حدوث ذلك.