الحكومة الهندية تبحث زيادة الدعم النقدي لصغار المزارعين قبيل الانتخابات

تبحث الحكومة الهندية، حاليا خطة تستهدف زيادة الدعم النقدي لصغار المزارعين بواقع الثلث، مما يسمح للحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بتعزيز الدعم والتأييد من جانب كتلة تصويتية رئيسية قبيل إجراء الانتخابات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تبحث حاليا خيارات من أجل زيادة مبلغ التحويل النقدي السنوي المباشر لصغار المزارعين، ليصل إلى 8000 روبية "96 دولارا" بدلا من 6000 روبية، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على المباحثات طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وفي حال تمت الموافقة على الخطة، فإنها ستكلف الحكومة 200 مليار روبية إضافية، إلى جانب مبلغ الـ600 مليار روبية المدرجة ضمن ميزانية البرنامج خلال السنة المالية الحالية الممتدة حتى مارس المقبل، بحسب المصادر.

ومن جانبها، رفضت نانو بهاسين المتحدثة باسم وزارة المالية، التعليق على الأمر.