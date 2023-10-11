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تحملت المستوطنات الجنوبية المتاخمة لقطاع غزة أضرار مادية في البنية التحتية والمنازل والزراعات غير مسبوقة خلال مختلف الحروب التي تعرض لها الكيان الإسرائيلي منذ نشأته، بينما الأضرار مرشحة للزيادة حال استمرار الحرب، وذلك وفقا لما ورد بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وصرح مسئول بوزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة، بأن ٢٠ مستوطنة طالتها أضرار مادية بينما بعض تلك المستوطنات احترقت بشكل كلي.

وأضاف مسئول آخر، أن بعض الأراضي الزراعية في المستوطنات المتضررة فقدت قابليتها للزراعة لفترة مستقبلية طويلة بينما عدد من المباني بحاجة للهدم قبل إعادة البناء مجددا.

ورجحت الصحيفة مقدار الخسائر المالية لعملية طوفان الأقصى بـ٣ مليارات شيكل، مضيفة: "ذلك يتخطى الخسائر التي تحملتها إسرائيل إبان حرب لبنان الثانية عام ٢٠٠٦".